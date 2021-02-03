По мнению Астафьевой, настоящая радость наблюдать за влюбленной женщиной.

Украинская певица и модель Даша Астафьева призналась, что не устает любоваться женщинами.

Читайте такжеПолуголая под водой: Даша Астафьева восхитила сеть "волшебным" образом (фото)Об этом она написала в своем Instagram, опубликовав новый откровенный снимок.

«Женщины – удивительные и самые волнующие существа в этом мире. Я никогда не устаю любоваться ими: как они ходят, как полу лежат или как поправляют прическу обеими руками. Я с удовольствием изучаю язык их неуловимых движений – он разная у всех женщин, – каждое изменение позы, каждый поворот головы», – отметила она.

По ее мнению, настоящая радость наблюдать за женщиной, когда она влюблена: «Ее лицо становится лучистое и сияет, все линии тела как-то сглаживаются и «звучат» по-новому».

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Автор: УНИАН