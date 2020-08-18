Даша Астафьева в мокрой майке без бюстгальтера свела сеть с ума
13:21, 18 августа 2020Звезды
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Певица засветила соски.
Даша показала грудь / instagram.com/da_astafieva
Украинская певица Даша Астафьева опубликовала в Instagram фотографии, где позирует на озере.
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Девушка предстала в белой мокрой майке, через которую просвечивались соски. А мокрые волосы Астафьева зачесала назад.
"Это очень красиво", "Нереальная", "Вы роскошная женщина. Восхищаюсь", "Такая естественная", "О, Боги", - написали фанаты.
Даша показала грудь / instagram.com/da_astafieva
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