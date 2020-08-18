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Даша Астафьева в мокрой майке без бюстгальтера свела сеть с ума

13:21, 18 августа 2020
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Даша показала грудь / instagram.com/da_astafieva

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Девушка предстала в белой мокрой майке, через которую просвечивались соски. А мокрые волосы Астафьева зачесала назад. 

"Это очень красиво", "Нереальная", "Вы роскошная женщина. Восхищаюсь", "Такая естественная", "О, Боги", - написали фанаты.

Даша показала грудь / instagram.com/da_astafieva

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Автор: Диана Могилевич

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