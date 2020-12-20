Певица поела суши перед камерой.

Украинская певица Даша Астафьева опубликовала в Instagram фотографию, на которой она ест блюдо японской кухни - суши.

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На снимке она предстала в черном тугом корсете, который украшен множеством стразов. Также Даша надела массивные блестящие серьги.

Стоит отметить, что боди сделано с глубоким декольте. Тем самым Астафьева засветила грудь.

"Какая ты красивая", "Выглядишь на 23 года", "Огонь", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич