Астафьева засветила грудь / instagram.com/da_astafieva
Украинская певица Даша Астафьева опубликовала в Instagram фотографию, на которой она ест блюдо японской кухни - суши.
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На снимке она предстала в черном тугом корсете, который украшен множеством стразов. Также Даша надела массивные блестящие серьги.
Стоит отметить, что боди сделано с глубоким декольте. Тем самым Астафьева засветила грудь.
"Какая ты красивая", "Выглядишь на 23 года", "Огонь", - написали фанаты.
Астафьева засветила грудь / instagram.com/da_astafieva
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