Певица опубликовала новый снимок в Instagram.

Украинская певица Даша Астафьева опубликовала в Instagram очень сексуальное фото.

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На фото она позирует в черном корсете и трусиках. При этом Даша одной рукой якобы прикрывает "клубничку", а вторую - положила на талию. Также Астафьева добавила в образ яркий акцент - массивные бусы.

Интересно, что таким снимков певица анонсировала выход новой песни. В комментариях она предложила фанатам угадать, как будет называться трек.

"Какая красивая фотка", "О Господи, вы мотивация 100%", "Невероятная", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич