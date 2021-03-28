Украинская певица Даша Астафьева опубликовала в Instagram очень сексуальное фото.
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На фото она позирует в черном корсете и трусиках. При этом Даша одной рукой якобы прикрывает "клубничку", а вторую - положила на талию. Также Астафьева добавила в образ яркий акцент - массивные бусы.
Интересно, что таким снимков певица анонсировала выход новой песни. В комментариях она предложила фанатам угадать, как будет называться трек.
"Какая красивая фотка", "О Господи, вы мотивация 100%", "Невероятная", - пишут поклонники.
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