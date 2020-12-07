Певица снялась в новой фотосессии.

Украинская певица и модель Даша Астафьева снялась в новой фотосессии.

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Девушка предстала в "космическом" образе. Она надела необычное платье конусной формы. При этом оно блестело. Также она надела лаковые ботфорты. А вот голову украсила украшениями, как в индийских фильмах.

"Бесконечный космос", "Роскошная", "Прекрасная", "Очень красивая девушка, огненная", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич