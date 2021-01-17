Даша Астафьева показала новый снимок.

Украинская модель и певица Даша Астафьева часто снимается в пикантных фотосессиях.

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Этот раз не стал исключением. Даша снялась в очень красивом и нежном фотосете. Она предстала в черной укороченной блузе с длинным рукавом и трусиках с завышенной талией.

На одном из фото Даша позировала на кресле возле вазона. Она облокотилась на спинку кресла и тем самым засветила свою пышную грудь. Интересно, что на этих снимках Астафьева позирует без макияжа.

"Даша, Вы единственный человек, на которого всегда приятно смотреть, эти фото - отдельный вид искусства", "Любуюсь каждый раз", "Обладательница лимонных и клубничных улыбок", "Волшебная", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич