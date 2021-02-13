Актрисе было 20 лет, когда она потеряла ребенка.

Украинская актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая впервые рассказала о трагедии в своей жизни.

Читайте такжеМеган Маркл призналась, что у нее был выкидышВ интервью Маше Ефросининой участница шоу "Танці з зіркми" впервые призналась, что в прошлом потеряла ребенка. Произошло это в 20 лет, когда артистка встречалась со своим будущим мужем, актером Алексеем Петрожицким.

Как поделилась знаменитость, влюбленные узнали о грядущем пополнении и начали готовиться к свадьбе. Однако, за несколько дней до третьего месяца беременности у актрисы случился выкидыш.

"Помню, что мы поехали в Севастополь отдыхать, вернулись обратно. Я сказала: "Леша, ты езжай домой, а я поеду в Чернигов маму навещу". Я поехала, и меня, если честно, так трясло в маршрутке, и у меня заболел живот. Я приехала к маме и говорю: "Что-то болит". И под вечер меня забрала "скорая". Меня привезли в больницу, и у меня в три часа ночи началось кровотечение, и стал прямо адски болеть живот. И я помню тот момент, когда мне дают бумажку такую, что я отказываюсь от ребенка. А я рыдаю и не отказываюсь", - вспомнила знаменитость, передает ТСН.

Петрожицкой вкололи наркоз и только утром актриса поняла, что потеряла ребенка. Ее любимый срочно приехал из Киева: "Я помню, как он плакал. И это не единственный раз, когда я видела, что он так искренне плачет. На тот момент. Видимо, второй раз такое было, когда мы разводились".

Свадьбу бывшие супруги решили не отменять. Дарья отметила, что рассказала эту историю для того, чтобы дать совет тем девушкам, которые также столкнулись с такой ситуацией, отметив, что это не конец жизни.

"Потому что мне так казалось тогда, и еще несколько лет я праздновала день рождения этого ребенка. Он должен был родиться 18 февраля. И я каждый год об этом думала, что сейчас моему ребенку было бы столько-то лет... Нет. Все будет хорошо. И винить себя тоже не надо. Так случилось — значит так надо было. Это правда", - призналась Петрожицкая.

Актриса прожила в браке с Алексеем 5 лет. Со временем Дарья отпустила трагедию и призналась любимому, что мечтает о малыше, впрочем, тогда избранник ответил, что они еще не готовы. А когда Петрожицкий проявил инициативу, отказом ответила Даша. Причин для развода, по словам знаменитости, было достаточно. Впрочем, экс-возлюбленные до сих пор общаются. Также актриса призналась, что дружит с бывшей свекровью, и даже больше с ней общается, чем с родной мамой.

Новости по теме

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН