К счастью, обошлось без травм.

Украинский музыкант Владимир Дантес недавно приехал с концертом во Львов. По его словам, это было классное время, даже несмотря на то, что во время выступления он упал.

Так, артист настолько увлекся танцами, что поскользнулся и упал. Однако он не растерялся и сделал кувырок назад. К счастью, обошлось без травм. Интересно и то, что во время падения Датнес облил гитаристку водой.

Кроме того, знаменитость рассказал, что во Львове ему удалось встретиться со своей возлюбленной Дашей Кацуриной. Они вместе провели время - гуляли, развлекались и угощались вкусным борщом с салом и варениками, а также пили самогон.

Следующий концерт Дантеса состоится в Ивано-Франковске. После него артист, скорее всего, уже вернется домой - в Киев.

Чем известен Владимир Дантес

Владимир Дантес - украинский певец, получивший признание как участник группы "ДиО фильмы". После того как группа распалась, Дантес и Олейник начали сольную карьеру.

Владимир за это время выпустил несколько хитов, среди которых песня "Чуєш". Также он презентовал альбом "Киты", в котором есть песня "Девочка Оля" на украинском языке.

Вас также могут заинтересовать новости: