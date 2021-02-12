Он обладатель 23 премий «Грэмми», а также входит в Зал славы джаза.

Джазовый пианист и композитор Чик Кориа умер в возрасте 79 лет.

Читайте такжеСкончался известный канадский актер Кристофер Пламмер«С величайшей грустью мы сообщаем, что 9 февраля Чик Кориа умер в возрасте 79 лет от редкой формы рака, который был диагностирован лишь недавно», - говорится в сообщении на сайте музыканта. Музыкант умер у себя дома в Тампа-Бэй во Флориде.

Карьера Чика Кориа

В 1962—1963 годах начал профессиональную карьеру: играл на фортепиано в группах, исполнявших латиноамериканскую эстрадную музыку. В середине 1960-х годов в сотрудничестве с трубачом Блю Митчелом сделал свои первые аудиозаписи.

Кориа в 1960-х был пианистом в коллективе Майлза Дэвиса. В 1970-х основал группу Return To Forever.

Он обладатель 23 премий «Грэмми», входит в Зал славы джаза (DownBeat Jazz Hall of Fame).

За свою более чем сорокалетнюю карьеру Кориа выпустил несметное количество пластинок, экспериментируя со стилем.

Кориа считается одним из наиболее влиятельных и авторитетных джазовых музыкантов мира.

Кто такой Чик Кориа

Будущий музыкант родился в семье итальянских иммигрантов 12 июня 1941 года в штате Массачусетс.

Пианино он начал осваивать с четырех лет, а слушать предпочитал таких исполнителей, как Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи, Бад Пауэлл, Лестер Янг.

В 1972 году Кориа женился на пианистке и певице Гэйл Моран. Дети от первого брака — Тадеуш и Лайана.

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Автор: УНИАН