Известная певица Бритни Спирс, которая во времена своей мегапопулярности часто эпатировала публику, вероятно, решила сделать это снова.
Звезда обнародовала на своей страничке в Instagram фото, на котором предстала в кислотном желтом боди, меховой курточке и белых сапогах. При этом она повернулась к камере спиной, тем самым засветив свои ягодицы.
"Я знаю... картинки немного расплывчаты, но мой телефон все так же двигался, вот почему! Я сняла их вчера ради забавы... Я никогда не показываю свою задницу в Instagram и нет... Я не ношу стринги! Ну что ж... вот и моя задница, дамы и господа! Наслаждайтесь", - подписала пикантные снимки Бритни.
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