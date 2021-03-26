Певица обнародовала фотографию в Instagram.

Известная певица Бритни Спирс, которая уже несколько лет не выходила на большую сцену, показала, как выглядела в период своей максимальной популярности.

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Бритни опубликовала в Instagram фото, на котором ей всего 19 лет. Она позирует в блестящем платье и с длинными волосами. Спустя годы Спирс таки осталась верной своему стилю и решила не менять блонд.

"Ты должна получить "Оскар"", "Икона", "Ты тогда была безупречной", - написали фанаты под фото.

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Автор: Диана Могилевич