Их вместе папарацци сфотографировали во время прогулки в Санта-Барбаре.

Известную молодую певицу Билли Айлиш и начинающего актера Мэттью Тайлера Ворса заподозрили в романе.

Читайте такжеБилли Айлиш с новой прической удивила сеть резким перевоплощением (фото)На такие подозрения СМИ подтолкнули совместные выгуливания питбуля в Санта-Барбаре. Кроме того, молодые люди вели себя, как парочка влюбленных.

На фотографиях, представленных платформой Page Six, артист обнимает Айлиш, а она в свою очередь кладет голову ему на плечо. Сама певица никак не комментирует возможный роман, а актер закрыл страницу в инстаграме после того, как снимки попали в СМИ.

Ранее певица была до такой степени увлечена Джастином Бибером, что чуть даже не оказалась из-за него в психбольнице. После этого случая они находились в приятельских отношениях и работали над совместным проектом.

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Автор: Ирина Погорелая