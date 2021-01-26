Певица рассказала, как безуспешно принимала таблетки для похудения.

Популярная американская певица Билли Айлиш рассказала, как в 12 лет из-за мнения окружающих о ее фигуре истязала себя и пила таблетки для похудения.

Читайте такжеБилли Айлиш внесли в черный список в США из-за "разрушения страны"Об этом она рассказала в интервью для журнала Vanity Fair.

«Я думаю, что людей вокруг меня беспокоила моя фигура больше, чем меня. Впоследствии из-за этого я стала истязать себя. Честно говоря, я начала носить мешковатую одежду только из-за своего тела», – призналась певица.

Билли Айлиш рассказала, как в 12-летнем возрасте она начала пить таблетки для похудения, но они не принесли желаемого эффекта:

«Помню, как принимала таблетки для похудения, но вместо нужного эффекта я только мочилась в постель. Тогда мне было 12 лет. Это просто безумие».

Как отметила исполнительница, сейчас у нее «более здоровый образ мышления»: «Если бы это произошло три года назад, когда у меня были ужасные отношения с собой, я бы снова морила себя голодом».

Также в интервью Айлиш поделилась, что сейчас ее сердце свободно, и она комфортно чувствует себя одинокой: «Я радуюсь каждый день, что одинокая, но мне также нравится, что я не отталкиваю людей от себя. Было бы хорошо, если бы кто-то был рядом, но сейчас я не нахожусь в отношениях».

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Автор: УНИАН