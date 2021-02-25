Певица восхитила сеть / instagram.com/billieeilish
Американская певица Билли Айлиш опубликовала в Instagram фотографии в откровенной одежде и взволновала поклонников.
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На фото она позирует в клетчатой мини-юбке красного цвета, черном оверсайз худи и массивных ботинках на шнуровке. При этом в руке она держала цепь с шаром.
"Очень горячо!", "Ты просто сногсшибательна", "Билли в юбке! Шок", "Прекрати публиковать такие фото, иначе я умру", написали фанаты.
Певица восхитила сеть / instagram.com/billieeilish
Кто такая Билли Айлиш:
- Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла "Ocean Eyes" на SoundCloud
- В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский (Billboard 200) и британский (UK Albums Chart) хит-парады, а сингл "Bad Guy" вышел на первое место в Billboard Hot 100
- В 2020 году Айлиш стала триумфатором музыкальной премии Грэмми, выиграв все четыре основные номинации: Песня года, Альбом года, Запись года и Лучший новый исполнитель, а также победив в номинации Лучший вокальный поп-альбом
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