Все же слышали фразу "Любви все возрасты покорны"?

Большая разница в возрасте - это уже давно не помеха для счастливых отношений. И украинские звезды тому подтверждение.

Никита Добрынин и Даша Квиткова

Пара познакомилась на проекте "Холостяк", в котором Даша стала победительницей. После финала шоу влюбленные начали жить вместе, а вскоре поженились. Сейчас Квиткова находится на девятом месяце беременности. Пара неоднократно говорила о том, что 11 лет разницы в возрасте они совсем не ощущают.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

История этой звездной пары началась очень давно. Еще тогда, когда Екатерина была фанаткой успешного певца. Несмотря на то, что у них разница в возрасте аж 28 лет, они счастливы вместе. На днях у них родился сын, которого назвали Михаилом.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа

У этой пары разница в возрасте 17 лет. При этом им хорошо рядом друг с другом. Ребята активно проводят время и периодически делятся снимками в своих блогах в соцсетях.

Алина Гросу и Роман Полянский

Об этой паре уже давно ходят слухи, но подтвердилась информация об их романе совсем недавно. Так, 12 лет разницы в возрасте совсем не мешает им наслаждаться друг другом. Кроме того, Алина неоднократно говорила о том, что Роман помог ей прийти в себя после болезненного развода с бизнесменом.

Санта Димопулос и Игорь Кучеренко

У этой пары разница в возрасте 18 лет. При этом Санта часто говорит о том, что ей комфортно находится рядом со своим мужем.

"Это – много, но я не чувствую этой разницы, потому что мне никогда не было интересно со сверстниками. Мой круг общения – это люди, старше меня, поэтому мне очень комфортно в этих отношениях", - сказала Санта в одном из интервью.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич