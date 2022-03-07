Артист заявил, что обстрел Украины - это позор.

Известный музыкант Сергей Михалок обнародовал яростное обращение к беларусским военным.

"Какие из вас защитники родины? Ракетами стрелять по соседям, чтобы Путин погладил Лукашенко по усам – это защита?! Это позор", - заявил Михалок.

Также он добавил, что беларусские защитники - это трусы и сообщники нацистов, а не военная элита. По его словам, пока в Украине идут обстрелы - это позор всего государства Беларуси.

"Слушайте сами и распространяйте. Пусть Беларусь знает, что ее защитники – трусы и сообщники нацистов, а не военная элита. Если кто-то хочет стать таковой, начинайте с ракет. Пока идут обстрелы, это позор всего государства", ‒ добавил музыкант.

Вас также могут заинтересовать новости: