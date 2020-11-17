В Москве простятся с Джигарханяном / фото Коммерсант
Сегодня, 17 ноября, в Москве состоится прощание с актером Арменом Джигарханяном.
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Церемония прощания состоится в открытом формате со всеми мерами предосторожности. Родные и друзья могут посетить церемонию только в масках, при этом придерживаясь социальной дистанции.
Проститься с Джигарханяном можно в его театре. Церемония пройдет 17 ноября с 12:00 до 14:00.
Что известно об Армене Джигарханяне:
- Актер умер в Москве в возрасте 85 лет
- Он умер из-за отказа почек
- Несколько лет назад перенес инфаркт, после которого был в коме
- Он один из немногих российских актеров, кто отказался признавать аннексию Крыма и поддерживать Путина
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