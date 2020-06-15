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Старшая дочь Ольги Сумской показала трогательное видео с 2-летним ребенком

14:50, 15 июня 2020
Звезды
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Тоня Паперная показала дочь / фото instagram.com/tonya_papernaya

Старшая дочь известной украинской актрисы театра и кино Ольги Сумской Антонина Паперная опубликовала в Instagram трогательное архивное видео.

30-летняя девушка опубликовала видео, где ее маленькая дочь пытается вскарабкаться звездной маме на спину.

"Как мы любим лето", - подписала Паперная.

Как сообщал УНИАН, Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой.

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