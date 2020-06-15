Старшая дочь Ольги Сумской показала трогательное видео с 2-летним ребенком

Антонина Паперная показала двухлетнюю дочь.

Старшая дочь известной украинской актрисы театра и кино Ольги Сумской Антонина Паперная опубликовала в Instagram трогательное архивное видео. 30-летняя девушка опубликовала видео, где ее маленькая дочь пытается вскарабкаться звездной маме на спину. "Как мы любим лето", - подписала Паперная. Посмотреть эту публикацию в Instagram Как мы любим лето ❤️❤️❤️ Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 12 Июн 2020 в 7:54 PDT Как сообщал УНИАН, Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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