Старшая дочь Ольги Сумской показала трогательное видео с 2-летним ребенком
14:50, 15 июня 2020Звезды
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Антонина Паперная показала двухлетнюю дочь.
Тоня Паперная показала дочь / фото instagram.com/tonya_papernaya
Старшая дочь известной украинской актрисы театра и кино Ольги Сумской Антонина Паперная опубликовала в Instagram трогательное архивное видео.
30-летняя девушка опубликовала видео, где ее маленькая дочь пытается вскарабкаться звездной маме на спину.
"Как мы любим лето", - подписала Паперная.
Как сообщал УНИАН, Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой.
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