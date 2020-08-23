Экс-супруг Снежаны Егоровой резко отреагировал на ее заявление о "рагулях"

Мухарский сказал, что не удивился таким словам экс-жены.

Шоумен Антин Мухарский рассказал, что не удивлен комментарию своей экс-супруги Снежаны Егоровой о "рагулях".

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Об этом он написал в Facebook.

"Друзья, я жил с этим ежедневно с начала Майдана. Люди и структуры, которые шесть лет подряд уничтожали меня и мою репутацию, теперь взялись за тех, кто имеет хоть какую-то причастность к Майдану и российско-украинской войне. То, что до сих пор было полем моей ежедневной личной битвы, стало достоянием широкой общественности", – написал Мухарский.

Также он отметил, что уже шесть лет не может видеться со своими детьми. Трое его детей проживают со своей мамой Егоровой. Мухарский добавил, что Снежана настраивает детей против него.

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Автор: Диана Могилевич