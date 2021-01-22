Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила сеть пикантным фото.Читайте такжеЭмили Ратаковски снялась в соблазнительном монокини на 8 месяце беременности (фото)
Артистка на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором выпятила на камеру сочную попу. В кадре она запечатлена лежа на пляже на надувном матраце. Поп-звезда надела лимонный раздельный купальник и блеснула ягодицами.
"Без тебя меня нет. Не могу с собой ничего поделать", - подписала смелое фото экс-"виагра".
Судя по множественным комментариям, поклонники в восторге от форм Седоковой.
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