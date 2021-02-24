Певица восхитила сеть / instagram.com/annasedokova
Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram новое видео.
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На кадрах она позирует в сексуальном телесном боди, которое украшено множеством пайеток. А на ножки она надела босоножки на высоких каблуках.
"Вот вас все поздравляют, а я сразу перешла к подаркам. Защищайте нас пожалуйста. Мы это любим и ценим", - анонсировала Анна новую песню такими словами.
"Обжигаешь", "Огонь", "Красота божественная", "Бесконечная в тебе бешеная энергия", - пишут поклонники в комментариях.
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