Певица показала сверхсексуальное видео.

Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram новое видео.

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На кадрах она позирует в сексуальном телесном боди, которое украшено множеством пайеток. А на ножки она надела босоножки на высоких каблуках.

"Вот вас все поздравляют, а я сразу перешла к подаркам. Защищайте нас пожалуйста. Мы это любим и ценим", - анонсировала Анна новую песню такими словами.

"Обжигаешь", "Огонь", "Красота божественная", "Бесконечная в тебе бешеная энергия", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич