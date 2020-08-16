"Пополнение?": Анна Седокова засветила округлившийся животик в бикини
14:26, 16 августа 2020Звезды
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Певица показала новое фото.
Співачка показала фото / instagram.com/annasedokova
Известная певица Анна Седокова опубликовала в инста-сториз видео, где позирует на белоснежной постели.
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На ролике звезда предстала в розовом топе и черных трусиках. В момент, когда она снимала себя на камеру, было видно ее округлившийся животик. Возможно, певица с новым женихом Янисом Тиммой ждут пополнение.
Стоит отметить, что у Анны уже есть трое детей от предыдущих браков - дочери Алина и Моника и сын Гектор.
Анна показала видео / instagram.com/annasedokova
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