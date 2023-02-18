Знаменитость очень похудела и преобразилась.

Российская телеведущая Анфиса Чехова, которая обрела популярность после съемок в шоу "Секс с Анфисой Чеховой", "Давай поженимся" и "Как выйти замуж", за последние годы очень изменилась.

Чехова запомнилась зрителям благодаря пышным формам и роскошным кудрявым волосам. Однако сейчас она очень похудела, перекрасилась из шатенки в пепельный блонд и подстриглась под каре.

Знаменитость занимается йогой. В одном из интервью она сказала, что ей хотелось бы найти не преподавателя, который обучал бы движениям, а именно мудрого гуру, наставлениям которого ей хотелось бы следовать.

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Стоит отметить, что не все пользователи сети позитивно отзываются о переменах во внешности Чеховой. Кто-то пишет, что она красотка, а кто-то уверен, что она злоупотребляет фотошопом.

Позиция Анфисы Чеховой по войне в Украине

Еще 24 февраля Анфиса призвала РФ решать проблемы без войны. Она неоднократно говорила о том, что любила украинский Крым, а после незаконной аннексии перестала его посещать.

Однако еще в 2017 году ей запретили въезд в Украину из-за посещения Донбасса.

После вторжения РФ в Украину она вместе с сыном уехала на Бали.

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