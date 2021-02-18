Известный советский и российский актер Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Он сыграл множество ролей в театре и кино, но больше всего запомнился фильмами "Ирония судьбы, или с легким паром" и "Служебный роман".
Андрей Мягков - биография
Родился Андрей Мягков в Ленинграде в 1938 году. По настоянию отца окончил Ленинградский химико-технологический институт, недолгое время работал в Институте пластических масс.
Читайте такжеУмер легендарный джазовый музыкант Чик КориаВ 1965 году он окончил Школу-студию МХАТ. После этого поступил в театр "Современник". В 1977 году перешел в Московский художественный театр, а после его раскола в 1987 году остался в МХТ имени Чехова.
В кино впервые снялся в 1965 году в роли дантиста Чеснокова в комедии "Похождения зубного врача". Много лет снимался в фильмах режиссера Эльдара Рязанова.
Мягков является автором трех детективных романов, также он увлекался портретной живописью. В последние годы жизни актер вел уединенный образ жизни, практически не давая интервью.
Самые известные роли Мягкова в кино
Андрей Мягков прославился в першую очередь своими работами в кино.
Самыми известными его ролями являются Женя Лукашин из фильма "Ирония судьбы, или с легким паром" и Анатолий Новосельцев из "Служебного романа", которые снял Эльдар Рязанов. За эти два персонажа он был удостоен государственных премий.
Также Мягков запомнился участием в фильме Никиты Михалкова "Жестокий романс".
Позиции Мягкова по Украине
В 2014 году Андрей Мягков не поддержал захват Россией Крыма. Он был одним из российских артистов, выступивших против действий российского президента Владимира Путина в Крыму.
Вскоре Министерство культуры Украины внесло Андрея Мягкова в так называемый "белый список" деятелей культуры и искусства разных стран, поддержавших территориальную целостность и суверенитет страны.
Интересно, что фильм "Ирония судьбы" к показу в Украине запрещен. Ведь одну из подруг главной героини сыграла актриса Валентина Талызина, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.
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