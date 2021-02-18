Актер сыграл множество ролей в театре и кино, но больше всего запомнился двумя фильмами.

Известный советский и российский актер Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Он сыграл множество ролей в театре и кино, но больше всего запомнился фильмами "Ирония судьбы, или с легким паром" и "Служебный роман".

Андрей Мягков - биография

Родился Андрей Мягков в Ленинграде в 1938 году. По настоянию отца окончил Ленинградский химико-технологический институт, недолгое время работал в Институте пластических масс.

Читайте такжеУмер легендарный джазовый музыкант Чик КориаВ 1965 году он окончил Школу-студию МХАТ. После этого поступил в театр "Современник". В 1977 году перешел в Московский художественный театр, а после его раскола в 1987 году остался в МХТ имени Чехова.

В кино впервые снялся в 1965 году в роли дантиста Чеснокова в комедии "Похождения зубного врача". Много лет снимался в фильмах режиссера Эльдара Рязанова.

Мягков является автором трех детективных романов, также он увлекался портретной живописью. В последние годы жизни актер вел уединенный образ жизни, практически не давая интервью.

Самые известные роли Мягкова в кино

Андрей Мягков прославился в першую очередь своими работами в кино.

Самыми известными его ролями являются Женя Лукашин из фильма "Ирония судьбы, или с легким паром" и Анатолий Новосельцев из "Служебного романа", которые снял Эльдар Рязанов. За эти два персонажа он был удостоен государственных премий.

Также Мягков запомнился участием в фильме Никиты Михалкова "Жестокий романс".

Позиции Мягкова по Украине

В 2014 году Андрей Мягков не поддержал захват Россией Крыма. Он был одним из российских артистов, выступивших против действий российского президента Владимира Путина в Крыму.

Вскоре Министерство культуры Украины внесло Андрея Мягкова в так называемый "белый список" деятелей культуры и искусства разных стран, поддержавших территориальную целостность и суверенитет страны.

Интересно, что фильм "Ирония судьбы" к показу в Украине запрещен. Ведь одну из подруг главной героини сыграла актриса Валентина Талызина, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

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Автор: УНИАН