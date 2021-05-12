Музыкант собрал аншлаг на концерте.

Российский музыкант Андрей Макаревич приехал с концертом во Львов.

Читайте такжеСекс-вечеринка в РФ: жена Лещенко Dj Nastia отреагировала на скандал с ее участием

На своей странице в Instagram он выразил благодарность всем посетителям, которые пришли на концерт. Кроме Львова, он также успел дать концерт в Тернополе, Хмельницком, Ровно, Черновцах.

Отметим, что Макаревича радостно встречали в украинских городах. Ведь он неоднократно высказывал поддержку украинцам и критиковал действия президента РФ Владимира Путина по отношению к Украине.

Также он ранее рассказывал о том, что в РФ развернулась целая кампания против него. И все из-за того, что он поддерживает Украину, и даже выступал в Святогорске Донецкой области в 2014 году.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич