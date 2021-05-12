Российский музыкант Андрей Макаревич приехал с концертом во Львов.
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На своей странице в Instagram он выразил благодарность всем посетителям, которые пришли на концерт. Кроме Львова, он также успел дать концерт в Тернополе, Хмельницком, Ровно, Черновцах.
Отметим, что Макаревича радостно встречали в украинских городах. Ведь он неоднократно высказывал поддержку украинцам и критиковал действия президента РФ Владимира Путина по отношению к Украине.
Также он ранее рассказывал о том, что в РФ развернулась целая кампания против него. И все из-за того, что он поддерживает Украину, и даже выступал в Святогорске Донецкой области в 2014 году.
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