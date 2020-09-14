Заворотнюк потеряла ребенка / фото УНИАН
Экс-супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк, бизнесмен Олаф Шварцкопф рассказал, что перед заключением брака они с Заворотнюк ждали ребенка. Но у актрисы случился выкидыш.
Об этом говорилось в программе "Основано на реальных событиях" на телеканале НТВ.
"Я видел, что для нее это было тяжело", - поделился Шварцкопф.
При этом кто-то сказал бизнесмену, что потеря ребенка была неслучайной. А якобы Анастасия сделала аборт.
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