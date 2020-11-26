Певица показала пикантный снимок.

Известная певица Анастасия Приходько опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует, сидя на травке. Она предстала в красных штанах с лампасами. А верх у нее был полностью оголенный. Анастасия лишь прикрыла грудь кусочками арбуза.

Волосы звезда распустила, а на лицо нанесла яркий макияж с красной помадой. Также можно рассмотреть несколько татуировок певицы.

"Почему сиси у людей вызывают столько радости? Реально! Выкладываешь красивую фотографию, пишешь о чем то, что волнует, и практически на всех таких фото обыкновенная реакция! А как только появляются сиси, вуаля прям магия! Магия сись какая-то! Все прям радуется, как будто первый раз снег увидели и вспомнили волшебство с конфетами! Прям удивительные люди", - написала Приходько.

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Автор: Диана Могилевич