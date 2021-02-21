Ана Чери часто делится с фанатами подобными снимками.

Популярная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке девушка позирует в розовом ярком топике, из которого у нее вываливается пышная грудь. А также она надела микротрусики, которые подтянула выше. Таким образом Ана еще и засветила зону бикини.

Отметим, что девушка часто делится с фанатами подобными снимками. Несмотря на то, что она пропагандирует здоровый образ жизни и занятия спортом, сама Чери обладает пышными формами, которые всячески демонстрирует публике.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич