Ана Чери показала новогоднее видео.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новогоднее видео.

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На кадрах она предстала в белом мини-юбке, красном бюстгальтере с шариками и белым воротником в виде звезды. Дополнила она такой откровенный образ шапкой Деда Мороза.

На видео Ана прыгала перед камерой и облизывала леденец в виде посоха Деда Мороза. Ролик получился веселым и в то же время сексуальным. У Чери пышные формы, которые было хорошо видно. Особенно, во время прыжков.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич