Модель показала пикантное фото / instagram.com/anacheri
Популярная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует в крошечной полупрозрачной майке в горошек. При этом маечка сделана с глубоким декольте. А вот бюстгальтер под нее Ана не надела.
Стоит отметить, что Чери часто радует поклонников откровенными снимками. Под каждым фото пользователи социальной сети оставляют множество лайков и комментариев. В целом за моделью следят 12,6 миллиона людей.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/anacheri
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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