Ана Чери часто демонстрирует свои формы.

Популярная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в крошечной полупрозрачной майке в горошек. При этом маечка сделана с глубоким декольте. А вот бюстгальтер под нее Ана не надела.

Стоит отметить, что Чери часто радует поклонников откровенными снимками. Под каждым фото пользователи социальной сети оставляют множество лайков и комментариев. В целом за моделью следят 12,6 миллиона людей.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич