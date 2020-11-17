Модель показала фигуру / instagram.com/anacheri
Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram видео, на котором позирует в купальнике.
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На кадрах Ана предстала в раздельном купальнике фиолетового цвета. А наверх она накинула белую рубашку, которую завязала под грудью.
Волосы девушка распустила, и ее локоны шикарно развеивались на ветру. Ана меняла позы возле пальмы, поворачиваясь то передом, то задом. Стоит отметить, что у Аны красивая фигура, которую она часто демонстрирует.
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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