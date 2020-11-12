Модель показала пикантный снимок.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram яркий снимок.

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На фотографии она запечатлена в сетчатом платье с золотистыми пайетками. Она надела его на голое тело, тем самым засветив свои пышные формы.

Фанаты пришли в восторг от такого снимка. Они отметили, что Чери, как всегда, выглядит потрясающе.

"Невероятная", "Выглядишь восхитительно", "Богиня", - написали фанаты.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич