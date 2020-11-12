Ана показала фигуру / instagram.com/anacheri
Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram яркий снимок.
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На фотографии она запечатлена в сетчатом платье с золотистыми пайетками. Она надела его на голое тело, тем самым засветив свои пышные формы.
Фанаты пришли в восторг от такого снимка. Они отметили, что Чери, как всегда, выглядит потрясающе.
"Невероятная", "Выглядишь восхитительно", "Богиня", - написали фанаты.
Модель показала грудь / instagram.com/anacheri
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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