Ана Чери показала новое видео.

Известная модель Ана Чери опубликовала в инста-сториз бэкстейдж со съемок ролика.

Девушка предстала в белом боди, которое было украшено широким поясом и железными кольцами. Интересно, что звезда танцевала тверк под дождем. Видео получилось очень горячим.

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Автор: Диана Могилевич