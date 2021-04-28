Ана Чери вновь порадовала поклонников откровенным снимком.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в спортзале в черном топике и мини-шортиках. Благодаря такой одежде, видно мышцы Аны и достаточно красивое подкачанное тело.

Отметим, что на своей страничке в социальной сети Чери часто пропагандирует здоровый образ жизни и правильное питание.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич