Ана Чери опубликовала новый снимок.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в темно-зеленом кружевном белье, которое идеально подчеркивает ее пышные формы. Фото получилось достаточно сексуальным, ведь в таком белье расцветает каждая женщина.

Фанаты пришли в восторг от этого снимка. Они написали, что Ана выглядит потрясающе. Не секрет, что девушка занимается спортом и старается правильно питаться.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич