Модель показала фото / instagram.com/anacheri
Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует в темно-зеленом кружевном белье, которое идеально подчеркивает ее пышные формы. Фото получилось достаточно сексуальным, ведь в таком белье расцветает каждая женщина.
Фанаты пришли в восторг от этого снимка. Они написали, что Ана выглядит потрясающе. Не секрет, что девушка занимается спортом и старается правильно питаться.
Модель показала фото / instagram.com/anacheri
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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