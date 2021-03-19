Модель сверкнула грудью / instagram.com/anacheri
Популярная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она предстала крупным планом. Девушка надела белый топик в сеточку, сквозь который просвечивается ее грудь. При этом Ана прикрыла соски. Волосы Чери распустила, а на лицо нанесла нюдовый макияж.
"Я готова к светлым волосам и снова к жаркому солнцу. Куда вы собираетесь отправиться, когда мир вновь откроется?" - подписала фото Чери.
Модель сверкнула грудью / instagram.com/anacheri
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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