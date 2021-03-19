Ана Чери в очередной раз взбудоражила сеть.

Популярная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она предстала крупным планом. Девушка надела белый топик в сеточку, сквозь который просвечивается ее грудь. При этом Ана прикрыла соски. Волосы Чери распустила, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

"Я готова к светлым волосам и снова к жаркому солнцу. Куда вы собираетесь отправиться, когда мир вновь откроется?" - подписала фото Чери.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич