Рэперша сделала откровенное признание.

Украинская рэперша Alyona Alyona рассказала, какие мужчины ей нравятся больше всего.

В программе "Экзамен с Машей Ефросининой" звезда призналась, что ей нравятся "вкусненькие" мужчины.

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По словам рэперши, для нее очень важен внутренний мир мужчины. Также у нее есть предпочтения и касаемо внешности.

"Я люблю таких вкусненьких, чтобы было за что потрогать. Ну, чтобы мягко было. И чтобы "рама" была. Вот я такая "рамистая" и мне нравится, когда у мужчины есть "рама"", - сказала Alyona Alyona.

Также она добавила, что рядом с мужчиной хочет чувствовать себя маленькой девочкой.

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Автор: Диана Могилевич