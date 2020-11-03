Украинская рэперша Alyona Alyona рассказала, какие мужчины ей нравятся больше всего.
В программе "Экзамен с Машей Ефросининой" звезда призналась, что ей нравятся "вкусненькие" мужчины.
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По словам рэперши, для нее очень важен внутренний мир мужчины. Также у нее есть предпочтения и касаемо внешности.
"Я люблю таких вкусненьких, чтобы было за что потрогать. Ну, чтобы мягко было. И чтобы "рама" была. Вот я такая "рамистая" и мне нравится, когда у мужчины есть "рама"", - сказала Alyona Alyona.
Также она добавила, что рядом с мужчиной хочет чувствовать себя маленькой девочкой.
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