71-летняя Алла Пугачева не перестает удивляться своих подписчиков модными преображениями.
Читайте такжеАлла Пугачева напугала сеть тонкими ногами (фото, видео)Так, фото с "обновленной" Примадонной появилось на ее странице в Instagram.
Алла Борисовна показала кадр с Мариной Юдашкиной — супругой известного российского кутюрье. Фанаты в восторге от внешнего вида Пугачевой: она сменила привычные кудри на молодежное удлиненное каре с челкой.
"С новой прической, как девочка", "Выглядят шикарно", "Без парика прям другой компот", - прокомментировали пост фаны.
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