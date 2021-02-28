Фанаты пишут, что сейчас Пугачева выглядит гораздо эффектнее, чем в молодые годы.

71-летняя Алла Пугачева не перестает удивляться своих подписчиков модными преображениями.

Читайте такжеАлла Пугачева напугала сеть тонкими ногами (фото, видео)Так, фото с "обновленной" Примадонной появилось на ее странице в Instagram.

Алла Борисовна показала кадр с Мариной Юдашкиной — супругой известного российского кутюрье. Фанаты в восторге от внешнего вида Пугачевой: она сменила привычные кудри на молодежное удлиненное каре с челкой.

"С новой прической, как девочка", "Выглядят шикарно", "Без парика прям другой компот", - прокомментировали пост фаны.

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Автор: Ольга Робейко