В кадре Примадонна предстала в чёрном мини-платье, открывающем ее чрезмерно худые ноги.

Известная российская певица Алла Пугачева в последнее время непривычно активна в Instagram.

Читайте также71-летняя Алла Пугачева удивила ярким образом (фото)В этот раз исполнительница опубликовала видео, на котором предстала за занятием творчеством со своим сыном Гарри.

«Свобода творчества», - подписала запись Алла Борисовна.

Судя по комментариям к видеозаписи, многие обратили внимание на то, как исхудала Примадонна. Одни пишут о «старческих тоненьких ножках», другие - о постаревших руках артистки.

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Автор: УНИАН