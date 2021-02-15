Пугачева напугала сеть / фото instagram.com/maxgalkinru
Известная российская певица Алла Пугачева в последнее время непривычно активна в Instagram.
Читайте также71-летняя Алла Пугачева удивила ярким образом (фото)В этот раз исполнительница опубликовала видео, на котором предстала за занятием творчеством со своим сыном Гарри.
«Свобода творчества», - подписала запись Алла Борисовна.
Судя по комментариям к видеозаписи, многие обратили внимание на то, как исхудала Примадонна. Одни пишут о «старческих тоненьких ножках», другие - о постаревших руках артистки.
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