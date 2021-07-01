Гросу показала фигуру / instagram.com/alina_grosu
Украинская певица Алина Гросу отправилась на отдых в Одессу, откуда и публикует фотографии в своем Instagram-блоге.
Так, звезда предстала на снимках в черном раздельном купальнике, который выгодно подчеркнул ее пышную грудь и точеную фигуру.
"Немного жары и загоревшего тела", - подписала фото Гросу.
"Красотка", "Фигура - огонь", "Супер", "Вау", "Крутое тело", "Русалочка", - пишут поклонники в комментариях.
Гросу показала фигуру / instagram.com/alina_grosu
Гросу показала фигуру / instagram.com/alina_grosu
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