Певица отдыхает в Одессе.

Украинская певица Алина Гросу отправилась на отдых в Одессу, откуда и публикует фотографии в своем Instagram-блоге.

Так, звезда предстала на снимках в черном раздельном купальнике, который выгодно подчеркнул ее пышную грудь и точеную фигуру.

"Немного жары и загоревшего тела", - подписала фото Гросу.

"Красотка", "Фигура - огонь", "Супер", "Вау", "Крутое тело", "Русалочка", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич