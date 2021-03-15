Джанабаева беременна / instagram.com/albinadzhanabaeva
41-летняя певица, супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева вновь станет мамой.
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В своем Instagram она обнародовала фото, на котором видно уже большой животик. Отметим, что для Альбины это уже третий ребенок, а вот для Валерия - шестой.
Сейчас Джанабаева и Меладзе воспитывают 17-летнего сына Константина и шестилетнего Луку. А от предыдущего брака у артиста есть три дочери - Инга, Софья и Арина.
"Радость", "Ура", "Какое счастье", - пишут поклонники.
Джанабаева беременна / instagram.com/albinadzhanabaeva
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