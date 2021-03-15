"В ожидании", - написала в Instagram певица.

41-летняя певица, супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева вновь станет мамой.

Читайте такжеИзвестная фитнес-модель показала идеальную фигуру в бикини

В своем Instagram она обнародовала фото, на котором видно уже большой животик. Отметим, что для Альбины это уже третий ребенок, а вот для Валерия - шестой.

Сейчас Джанабаева и Меладзе воспитывают 17-летнего сына Константина и шестилетнего Луку. А от предыдущего брака у артиста есть три дочери - Инга, Софья и Арина.

"Радость", "Ура", "Какое счастье", - пишут поклонники.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич