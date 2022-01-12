10 января самому успешному украинскому клипмейкеру Алану Бадоеву исполнился 41 год.

По уже сложившейся хорошей традиции, после плотного съемочного сезона, январь украинский режиссер Алан Бадоев проводит в путешествиях, выбирая необычные, экзотические направления. На этот раз, проведя более 20 часов в дороге, Бадоев встречает новый год своей жизни в диких джунглях Коста-Рики.

Сложная транспортировка к месту назначения оказалась далеко не единственным испытанием. Бадоеву пришлось пережить пищевое отравление, которое, впрочем, Алан, привыкший к любым трудностям, воспринял легко и по-философски, как своеобразный челлендж.

"Смысл этого отравления был в том, чтобы я устроил себе вместе с физической еще и ментальную чистку", - рассказал режиссер.

Кульминационным моментом дня рождения в джунглях стала встреча с целой стаей обезьян-ревунов - их считают самыми громкими наземными животными в мире, чей вой слышен на расстоянии нескольких километров.

Читайте также"Дура": Тина Кароль прогулялась по городу в одном халатике (видео)Алан и на эту проверку на стрессоустойчивость отреагировал с пониманием: "Громкие раскаты рева этих созданий в 6 утра вначале сильно меня испугали, а затем указали на то, что моя цель достигнута. Я готов начать свой 41-й год в гармонии с природой и наполнить себя до горлышка новыми впечатлениями. Просто жить - это и есть счастье, а жить и создавать что-то - большая приятная ответственность. Важно дарить любовь, важно быть честным, важно просто быть".

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