Сегодня дети Пугачевой и Галкина пошли в первый класс.

Известная певица Алла Пугачева 1 сентября вместе с супругом Максимом Галкиным отвели своих детей — Лизу и Гарри - в первый класс.

Соответствующее видео муж Примадонны опубликовал на своей странице в Instagram.

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В кадре Алла Борисовна предстала в весьма дерзком наряде - в белой мини-юбке, куртке и кофте черного цвета, а также в кедах. На видео и не скажешь, что артистке 71 год!

"Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тётя, дядя и кузина, няни и друзья", - подписал запись Галкин.

Дети Пугачевой и Галкина

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. А 18 сентября 2013-го на свет появились их дети Гарри и Лиза. Прекрасных двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим.

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Вокруг помолодевшего лица Пугачевой не раз возникали слухи. Многие начали писать, что от Примадонны давно ничего не осталось, ее внешний вид - результат работы пластических хирургов.

В СМИ регулярно появляются "новости-сенсации" о том, что Пугачева умерла. Также журналисты не один раз писали о многочисленных болезнях и пластических операциях Примадонны. Правдой оказалось лишь то, что ей действительно сделали операцию накануне юбилейного концерта, чтобы решить проблему с голосом.

Осенью 2018 года все СМИ облетела новость о том, что Алла Пугачева разводится с супругом Максимом Галкиным. Журналисты утверждали, что юморист закрутил роман с Юлией Барановской. А последняя якобы беременна от него. Но, к счастью, Алла Борисовна и Галкин до сих пор вместе и выглядят они счастливыми.

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Автор: Ольга Робейко