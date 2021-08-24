Певица похвасталась результатами похудения.

Российская певица Лариса Долина опубликовала в Instagram новую пляжную фотографию, на которой позирует в бикини.

Так, звезда похудела на 20 килограмм и решила похвастаться результатами. В кадре она предстала в раздельном купальнике, подняла руки вверх и продемонстрировала фигуру.

"Насладилась морем и солнцем полностью, на сегодня достаточно... Вроде, в море не заходят в одежде", - подписала фото Долина.

"Какая фигура", "Какая женщина", "Как всегда, великолепна", "Просто неотразимая", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич