Долина показала фигуру после похудения / instagram.com/larisa.dolina.official
Российская певица Лариса Долина опубликовала в Instagram новую пляжную фотографию, на которой позирует в бикини.
Так, звезда похудела на 20 килограмм и решила похвастаться результатами. В кадре она предстала в раздельном купальнике, подняла руки вверх и продемонстрировала фигуру.
"Насладилась морем и солнцем полностью, на сегодня достаточно... Вроде, в море не заходят в одежде", - подписала фото Долина.
"Какая фигура", "Какая женщина", "Как всегда, великолепна", "Просто неотразимая", - пишут поклонники в комментариях.
Долина показала фигуру после похудения / instagram.com/larisa.dolina.official
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