Пара выглядит очень счастливой.

Голливудская актриса Деми Мур после трех браков вновь решила устроить свою личную жизнь. Женское счастье она обрела с молодым швейцарским шеф-поваром Дэниелом Хаммом, который младше своей звездной возлюбленной на 13 лет.

Так, Мур на своей странице в Instagram обнародовала снимок, на котором предстала в объятиях своего бойфренда.

"Посещение дворца королей и королев… Листайте, чтобы увидеть королеву", – подписала фото Мур.

Напомним, в 1980-1985 годы Деми Мур была замужем за рок-музыкантом Фредди Муром. В 1987-2000 годы была замужем за актёром Брюсом Уиллисом, от которого у неё есть три дочери: Румер Гленн Уиллис, Скаут ЛаРу Уиллис и Таллула Белль Уиллис. В 2005-2013 годы была замужем за актёром Эштоном Кутчером.

В своих мемуарах "Наизнанку", которые вышли в сентябре 2019 года, Мур призналась, что она была изнасилована в 15-летнем возрасте. Также в этих мемуарах сообщается, что Мур забеременела вскоре после того, как она начала встречаться с Кутчером в 2003 году. Она потеряла ребёнка, девочку, которую она собиралась назвать Чаплин Рэй, на 6-м месяце беременности. После свадьбы в 2005 году супруги искали способы лечения бесплодия, но Мур начала пить и злоупотреблять викодином, и в 2013 году последовал развод.

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