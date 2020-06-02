38-летняя Вера Брежнева засветила грудь в откровенном топе (фото)
10:25, 02 июня 2020Звезды
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На фото артистка позирует в бежевом топе с весьма откровенным декольте, из которого виднеется ее грудь.
Певица сделала нежный макияж и распустила волосы / Instagram Вера Брежнева
Украинская поп-певица, актриса, телеведущая и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая сейчас живет и работает в России, поделилась с поклонниками свежим фото.
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Снимок Вера разместила в своем Instagram.
На фото артистка позирует в бежевом топе с весьма откровенным декольте, из которого виднеется ее грудь. Певица сделала нежный макияж и распустила волосы.
"Просто шикарная", - написали ей в комментариях поклонники.
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