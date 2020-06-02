38-летняя Вера Брежнева засветила грудь в откровенном топе (фото)

На фото артистка позирует в бежевом топе с весьма откровенным декольте, из которого виднеется ее грудь.

Украинская поп-певица, актриса, телеведущая и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая сейчас живет и работает в России, поделилась с поклонниками свежим фото.

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Снимок Вера разместила в своем Instagram.

На фото артистка позирует в бежевом топе с весьма откровенным декольте, из которого виднеется ее грудь. Певица сделала нежный макияж и распустила волосы.

"Просто шикарная", - написали ей в комментариях поклонники.

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