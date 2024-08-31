Она также рассказала, как назвала ребенка.

Американская актриса Мэй Уитман, которая известна по сериалу "Отчаянные домохозяйки", впервые стала мамой.

Радостной новостью о рождении сына 35-летняя звезда поделилась на своей странице в Instagram. Новоиспеченная мама назвала малыша Майлз.

"Не хочу быть похожей на Бибера, но я тоже только что родила нашего сына Майлза. С того момента, как мы услышали первый звук из его крошечного ротика, мы были в восторге. Он самый добрый, самый нежный, самый умный, самый смешной и наш лучший друг. Бесконечно благодарны, что он выбрал нас", - написала Мэй и показала трогательное фото маленьких ножек сына.

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Кстати, актриса тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому неизвестно, кто является отцом новорожденного ребенка.

Что известно о Мэй Уитман

Карьера Мэй Уитман началась с озвучивания рекламы. Затем она увлеклась кино. Дебют на больших экранах в сериале "Друзья" состоялся, когда ей было всего 8 лет.

Со временем девушка начала сниматься в сериалах, которые стали популярными среди зрителей: "Замедленное развитие", "Хорошие девочки", "CSI: Место преступления", "Отчаянные домохозяйки" и многие другие.

Напомним, недавно у 30-летнего певца Джастина Бибера родился первенец.

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