Шоумену JULIK предложили купить его трусы за высокую цену.

Украинский шоумен JULIK в инста-сториз рассказал, что незнакомец сделал ему шокирующее предложение.

"Мне предложили 2500$ за мое нижнее белье. Увидев это сообщение, меня пробило на смех. Сразу позвонил жене и мы долго не могли насмеяться из увиденного. Получать подобные предложения, считаю, аморально", - сказал JULIK.

А еще артист добавил, что именно эта инста-сториз вызвала ажиотаж среди поклонников.

"После того, как я опубликовал скрин, мне знакомые сразу начали писать и предлагать согласиться на это предложение и купить на эти деньги машину жене. Мы посмеялись над этим и забыли", - добавил шоумен.

Кто такой JULIK

JULIK - украинский певец, телеведущий музыкального хит-парада "One Muz", радиоведущий проекта "JLK party" на FM, саундпродюсер и композитор.

Он является экс-участником коллектива DZIDZIO. Артист занимается DJ-ингом, создает авторские треки, а также сотрудничает с украинскими артистами.

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Автор: Диана Могилевич