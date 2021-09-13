Исполнитель признался, что хотел сделать что-то особенное.

23-летний рэпер Дан Сур (Dan Sur) хирургическим путем вживил в череп золотые цепочки вместо волос.

Как сообщает издание New York Post, имитирующие дреды цепочки прикреплены к голове специальными крючками.

"Я хотел сделать что-то, что отличало бы меня от других… Надеюсь, теперь не все будут копировать меня. Это мои волосы. Золотые волосы. Первый в истории рэпер, которому имплантировали золотые волосы", – отметил музыкант.

The Guardian/life пишет, что, судя по всему, исполнитель прошел процедуру в апреле.

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До этого сообщалось, как американский рэпер Лил Узи Верт вживил в свое лицо редкий розовый бриллиант стоимостью 24 миллиона долларов.

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Автор: Катерина Шварц