38-летняя Вера Брежнева показала грудь на фото крупным планом

Брежнева в свои 38 лет находится в отличной форме и может похвастаться подтянутой фигурой.

Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, показала свою грудь крупным планом. Снимок размещен в ее InstaStories. Читайте также"Вызывает отвращение": почти голую Седокову раскритиковали за пошлое фото Певица позирует после спортивной тренировки в обтягивающем топе. Лицо она закрыла ладонью. Отметим, что Брежнева в свои 38 лет находится в отличной форме и может похвастаться подтянутой фигурой.

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