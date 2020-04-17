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38-летняя Вера Брежнева показала грудь на фото крупным планом

10:56, 17 апреля 2020
Звезды
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Брежнева прекрасно выглядит / instagram.com/ververa

Снимок размещен в ее InstaStories.

Instagram Вера Брежнева

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Певица позирует после спортивной тренировки в обтягивающем топе. Лицо она закрыла ладонью. 

Отметим, что Брежнева в свои 38 лет находится в отличной форме и может похвастаться подтянутой фигурой. 

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Теги: #Вера Брежнева в России#Вера Брежнева