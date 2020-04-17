38-летняя Вера Брежнева показала грудь на фото крупным планом
10:56, 17 апреля 2020Звезды
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Брежнева в свои 38 лет находится в отличной форме и может похвастаться подтянутой фигурой.
Брежнева прекрасно выглядит / instagram.com/ververa
Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, показала свою грудь крупным планом.
Снимок размещен в ее InstaStories.
Instagram Вера Брежнева
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Певица позирует после спортивной тренировки в обтягивающем топе. Лицо она закрыла ладонью.
Отметим, что Брежнева в свои 38 лет находится в отличной форме и может похвастаться подтянутой фигурой.
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